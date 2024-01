Milan | arriva la richiesta del Monza per Bartesaghi

Il mercato impazza e vede il Milan inserirsi alla corsa per Radu Dragusin . possibile che sia un nuovo indizio per Antonio Conte in rossonero? (pianetamilan)

Il Calciomercato del Genoa non ti annoia mai. Questo potrebbe essere un titolo interessante per quanto riguarda gli affari del Genoa sia in entrata ... ()

... LE FAVORITE Detto che i bookie considerano quasi certa la qualificazione del, che non ... Gazzabet e Snai, mentre per i granata sialla tripla cifra: l'impresa di Buongiorno e compagni ...Filippo Terracciano è ufficialmente un nuovo giocatore del. Classe 2003, vent'anni,dal Verona come jolly per la difesa (parole di Moncada): ha fatto il terzino su entrambe le fasce, l'esterno di centrocampo, occasionalmente, anche il difensore ...società con la quale debutta in Prima Squadra il 15 dicembre 2021 nel match di Coppa Italia Hellas Verona-Empoli -aggiunge il comunicato del Milan-. L'esordio in Serie A arriva poco dopo, il 20 marzo ...Il Milan, tramite il proprio sito ufficiale, ha annunciato l'acquisto a titolo definitivo dall'Hellas Verona di Filippo Terracciano, seguito anche dalla Fiorentina prima che i rossoneri affondassero ...