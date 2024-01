Migranti e sicurezza Politica e giornali si occupino delle cose che interessano davvero agli italiani

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Il diario politicovacanze di Natale mostra un deprimente iato tra la realtà della vita quotidianafamiglie e il dibattito politico mediatico. Di cosa si è parlato nelle ultime due settimane nelle pagine politiche? Il pandoro e le uova di Chiara Ferragni; un colpo partito forse dalla pistola di un incauto deputato di Fratelli d’Italia; il rigetto del Mes, un trattato sconosciuto a larghissima parte degli; una inchiesta giudiziaria che forse lambisce Matteo Salvini; domande politiciste alla conferenza stampa di fine anno del presidente del consiglio la quale si è ben districata di fronte a tanta mediocrità; eccitazione per un confronto televisivo futuro tra Meloni e Schlein; solita esegesi cervelloticaparole di Mattarella. Non un dibattito sullaindustriale, il ...

