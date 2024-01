Migliaia di euro vinti in provincia di Latina con la lotteria Italia

Leggi su dayitalianews

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Pubblicato il 8 Gennaio, 2024 Non è stata una, quella del 2024, superfortunata per ladiche, comunque, è riuscita difendersi… Non ci sono infatti state vincite ne per quanto riguarda i premi di prima categoria, ne per quelli (15) di seconda, che assegnavano 100milaciascuno. Vincite sono state registrate per quanto riguarda i premi di terza categoria. I tagliandi fortunati sono stati venduti ae a Cisterna. Questi i numeri dei due biglietti vincenti di terza categoria venduti in due ricevitorie del territorio pontino: E 340357(LT) 20.000,00, C 228746 CISTERNA DI(LT) 20.000,00. Cinque i premi da 20milainvece in Ciociaria, ad Anagni, ...