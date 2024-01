Middlesbrough-Chelsea Semifinale EFL Cup | 09-01-2024 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Le probabili formazioni di(4 - 2 - 3 - 1): Glover; van den Berg, Clarke, Fry, Bangura; Howson, Barlaser; Jones, Crooks, Latte Lath; Coburn.(4 - 2 - 3 - ...Nel giro di pochi giorni ilospiterà al Riverside Stadium due club di Premier League: l'Aston Villa in FA Cup ed ilin League Cup. La partita più importante è ovviamente la ...Chelsea have a number of injury concerns ahead of their Carabao Cup semi-final against Middlesbrough, including striker Christopher Nkunku ...Maurici Pochettino faced the media ahead of Chelsea's Carabao Cup semi-final clash against Middlesbrough as they travel to the Riverside on Tuesday ...