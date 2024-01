Microdelinquenza a Pozzuoli | preoccupanti gli episodi avvenuti

Leggi su puntomagazine

(Di lunedì 8 gennaio 2024): il gruppo di Uniti perchiede un maggior presidio del delle forze dell’ordine Gli ultimidi microcriminalitàci preoccupano. Il gruppo di UNITI PER, dopo ciò che è accaduto, non può evitare dal ritenere importante un maggior presidio di forze dell’ordine sul territorio. Chiediamo quindi al Prefetto, insieme a tutti gli organi preposti, di intervenire in maniera decisa per garantire un rafforzamento della presenza delle forze dell’ordine su tutto il territorio cittadino. L’amministrazione che abbiamo l’onore e l’onere di rappresentare non arretrerà nella lotta alla criminalità e nella difesa della legalità, a tutti i livelli e in tutti i quartieri. È nostra intenzione garantire ogni ...