Michael Schumacher | ammessa al capezzale | la pesantissima decisione di Corinna

(Di lunedì 8 gennaio 2024)ha da poco tagliato due traguardi, uno molto triste: il 29 dicembre scorso, infatti, sono passati dieci anni da quel tragico incidente sulla neve sulle Alpi francesi, a Meribel, che gli ha causato gravi danni neurologici. Il caschetto che indossava al momento dell'urto con le rocce si ruppe, non lasciando scampo al pilota tedesco. Il 3 gennaio, invece, ha compiuto 55 anni e la sua vita la trascorre da degente unico della sua grande villa di Gland, sul lago di Ginevra. Assistito 24 ore al giorno da uno staff qualificato. Nonostante le terapie sperimentali più avanzate, per lui non c'è possibilità di tornare come un tempo. In quello che oggi è il suo regno nascosto, pochi possono vederlo: Jean Todt, Badoer, la manager Sabine Kehm, oltre ai familiari. Da qualche tempo, anche un'altra persona può avere accesso alla sua casa: ...

Oggi Michael Schumacher compie 55 anni. Un multiplo di undici, numero che – come stiamo per vedere – ricorre a più riprese. Difatti quello odierno è ... (oasport)

In una giornata così speciale non poteva mancare l'affetto della Ferrari . Michael Schumacher oggi, mercoledì 3 gennaio, compie 55 anni e come ... (247.libero)

Fiori d’arancio in vista per Gina Schumacher , figlia del campione di Formula 1. Come riporta la rivista tedesca Bunte, la prossima estate la fantina ... (dilei)

... arriva alla stampa una buona notizia intorno alla famiglia di: la figlia Gina presto si sposerà con il fidanzato Iain Bethke di Giulia Toninelli S i è parlato a lungo di quanto la ...Nel corso del podcast, Formula For Success, Eddie Jordan in compagnia dell'ex pilota di F1, David Coulthard, ha raccontato qualche aneddoto sulla F1 e su. A tal proposito ha ...L'ex team principal Eddie Jordan ha gettato ombre sul passato in Ferrari di Schumacher che non avrebbe aiutato Irvine a vincere il titolo del '99 lasciandolo ad Hakkinen ...Sono passati dieci anni dal terribile sulle Alpi francesi di Michael Schumacher, lì dove il sette volte iridato si trovava in vacanza con la sua famiglia. In quell’occasione, il tedesco cadde nel cors ...