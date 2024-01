“Mia madre di 70 anni spende 160 dollari al mese per guardare i porno | sono sconcertata” La risposta del New York Times alla lettrice

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 gennaio 2024) La70enne è dipendente dai film, la figlia non sa come gestire la situazione e scrive una lettera al New. La storia è stata pubblicata unfa dal prestigioso quotidiano americano ma sta facendo il giro del mondo negli ultimi giorni: “Mia, che ha circa 70ed è rimasta vedova circa un anno fa, sta lottando per adattarsivita senza il marito – scrive la donna -. Essendo la sua unica figlia, anch’io sto lottando per trovare il modo di essere d’aiuto. Le finanzestate una sfida particolare per lei; una preoccupazione è il costo degli abbonamentitv via cavo e allo streaming”, ha spiegato. La donna si è lamentata non tanto per il consumo che la mamma fa della ...