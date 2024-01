Metaverso | ragazza di 16 anni ' stuprata' nella realtà virtuale e la polizia britannica indaga

La violenza 'virtuale' non è un gioco - Anche se, fisicamente, lanon ha subito alcun danno, l'accaduto non può in ogni caso essere sminuito e accostato alla ...dell'esperienza del...La, all'interno del, è stata prima circondata e poi violentata da altri avatar maschili. E sebbene non ci sia stato alcun contatto fisico, la 16enne potrebbe comunque aver subito un ...Ha subito una vera aggressione sessuale nel Metaverso, accerchiata e denudata da avatar maschili ... La vittima, la cui identità è anonima, ha 16 anni: secondo quanto riferito, la ragazza indossava un ...Dal 9 al 12 gennaio 2024 si terrà a Firenze la 105esima edizione di Pitti Immagine Uomo, la celebre fiera del menswear.