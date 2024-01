Metastasi in Libano Israele uccide comandante di Hezbollah | Blinken rischia di arrivare tardi

Il primo ministro del Qatar ha affermato che l' uccisione indi Saleh al - Arouri, numero due di Hamas , ha influenzato la capacità di Doha di mediare tra il gruppo terroristico e Israele. Da ......ha deplorato ieri la 'tragedia' delle migliaia di civili uccisi nel conflitto e ha avvertito che il conflitto potrebbe 'facilmente creare' con l'acuirsi delle tensioni tra Israele e. ...L’obiettivo principale del viaggio, come si diceva, è impedire che il conflitto diffonda “metastasi” altrove nella regione, una metafora usata dallo stesso Blinken con un chiaro riferimento al Libano ...Roma, 8 gen. (askanews) - Il presidente francese Emmanuel Macron ha condiviso un video sui social in cui si mostra in palestra davanti a un sacco da boxe e con i guantoni appesi sulla spalla mentre in ...