Metal Gear Solid | remake del primo titolo in sviluppo | esclusiva PS5 secondo un rumor

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Non solo “Delta”, c’è anche un altro discriminante: ildi oggi, tutto per ildiinper PS5 Se pensavate che isi fermassero con il pragmatico abbandono dell’esclusività Xbox per Hi-Fi Rush su Nintendo Switch, lasciate fare a Sony: i nostalgici dell’identità dicomeemblematico della prima PlayStation saranno estasiati di “sapere” (per quanto ci si possa fidare della scena speculativa, s’intende) che ilè ancora ancorato a PS5. Mentre Snake Eater è impegnato a rinascere con il sottoDelta, infatti, un’altra gestazione videoludica sta procedendo da “diversi ...

... CAPITAN UNCINO (DISNEY) PALPATINE DI STAR WARS, STAN LEE DELLA MARVEL, SPAZZACAMINO DI MARY POPPINS, SINDACO DEL GRINCH ANGELO COLA: voce del COLONNELLO INSOLID, CORTEX IN CRUSH ...Secondo ...Un'altra volta Hideo Kojima stupisce i suoi fan accogliendo nei suoi Studios un famoso regista. Questa volta si tratta di Darren Aronofsky: regista famoso per ...Non solo “Delta”, c’è anche un altro discriminante: il secondo rumor di oggi, tutto per il remake di Metal Gear Solid in esclusiva per PS5.