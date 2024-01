Messina Denaro | resta ai domiciliarila figlia dell' amante del boss 

Resta ai domiciliari Martina Gentile, la figlia dell'amante storica di Matteo, Laura Bonafede, arrestata per aver aiutato il capomafia durante la latitanza, per averne gestito le comunicazioni riservate e per esserne stata la fedele emissaria. Il tribunale del ...Trapani - Resta ai domiciliari Martina Gentile, la figlia dell'amante di Matteo, la maestra Laura Bonafede. La donna era stata arrestata per avere aiutato il capomafia durante la latitanza, per averne gestito le comunicazioni riservate e per esserne stata la fedele ...Sarebbe stato un “ingranaggio indispensabile” nel sistema voluto, disegnato e costruito da Matteo Messina Denaro. Martina Gentile, la figlia di colei che viene ritenuta l’amante del boss, Laura ...Resta ai domiciliari Martina Gentile, la figlia dell’amante storica di Matteo Messina Denaro, Laura Bonafede, arrestata per aver aiutato il capomafia durante la latitanza, per averne gestito le ...