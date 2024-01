Mercato Torino | arriva il nuovo rinforzo sulla sinistra | sorride Juric

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Ildelè pronto a scaldare in motori in vista delle prossime settimane. Il club granata sarebbe pronto ad affondare il colpo su unesterno mancino: attenzione alle ultime novità e indiscrezioni Come confermato dalle ultime indiscrezioni di, e come confermato da TMW, ilsarebbe pronto a valutare concretamente l’affondo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Il club di De Laurentiis, alle prese con una profonda crisi di risultati dopo la netta sconfitta subìta a, vuole rafforzare il pacchetto arretrato con l'innesto di una delle rivelazioni del ...A rivelarlo è Valter De Maggio , giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, che ieri era in diretta su Pressing per commentare la sconfitta del Napoli a. Queste le dichiarazioni di De Maggio sul ...Così Antonio Corbo, su Repubblica, punge la società azzurra dopo il clamoroso tonfo di Torino: "Dice che nessuno parlerà ... Sono confermati tutti quelli che nel mercato estivo non hanno migliorato la ...La sconfitta a Torino ha lasciato il segno in casa Napoli. L`ambiente è scosso e lo stesso Mazzarri non è più saldo come qualche settimana fa. Il tecnico è.