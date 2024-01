Mercato piloti | Alpine centrale verso il 2025 | Ocon piace in Audi

... ecco le monoposto più vincenti di sempre Alpine "crocevia" delCosì, è sui sedili delle ... I rumours danno Ocon tra itenuti in alta considerazione da Andreas Seidl . Non manca d'...... iemergenti Tra i 14 contratti che si concludono tra 12 mesi, cambi di regolamenti (nel 2026), nuovi costruttori ( Audi con Sauber dalla stessa data ) e talenti alle porte, il...I rumours di mercato accompagneranno l'intera stagione, tanti sono i sedili in scadenza nel 2024. Una centralità particolare l'avrà Alpine, per la posizione del team e i due rinnovi da discutere ...ROMA (ITALPRESS) - Il 2024 del Motorsport Pirelli si apre con una netta vittoria nella prima gara dell'anno. Le gomme della P Lunga hanno infatti portato M ...