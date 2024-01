Mercato Napoli | nuovo nome per il centrocampo | arriva dalla Bundesliga

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Emergenza a, non solo Samardzic. Ilpensa ad un altro colpo a sorpresa. Una stagione da dimenticare per ilche anche ieri si è superato e ha offerto l’ennesima prestazione vergognosa della stagione. Gli azzurri non ci sono più. La squadra quando entra in campo scompare e alle prime difficoltà si scioglie come neve al sole. Nella giornata di ieri èta, infatti, l’ennesima goleada subita della stagione. Il 3-0 che il Torino ha inflitto alè ampiamente meritato. I granata hanno surclassato per 90 minuti i campioni d’Italia che sonoti dalle parti di Vanja Milinkovic Savic solo poche volte e hanno concluso in maniera pessima. Gli azzurri devono ritrovare se stessi e Aurelio De Laurentiis ha ...