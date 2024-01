Mercato LIVE | l'idea del Genoa per il post Dragusin | la Fiorentina si avvicina a Ngonge

Giuntoli, dopo Adzic, atteso a Torino nel corso di questa settimana, ha chiuso il secondo colpo di questa sessione diOltre ai migliori film internazionali sul, i multisala del circuito dedicano costantemente attenzione agli eventi per gli appassionati di cinema con anteprime esclusive e appuntamenti...Gli aggiornamenti sulle trattative in Serie A prima della chiusura del calciomercato invernale, fissata per il 31 gennaio alle ore 20: le principali novità in tempo reale ...Dopo il record di oltre 3500 partecipanti e oltre 100 espositori, torna l’appuntamento per tutti gli appassionati del supporto analogico. Anche quest’anno sono gli spazi della Fiera di Pordenone a ...