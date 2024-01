Mercato Cagliari | scelto il nuovo attaccante | arriva anche un terzino

In mezzo c'è ilin corso. Da Pablo Bentancur, procuratore di Nandez, segnali da ... giornale sportivo uruguaiano, ha anticipato che il centrocampista continuerà con ilsino a giugno. ......raggiungere la massima serie - - già a questa finestra diperché in effetti il ragazzo ha stoffa e potrebbe bruciare le tappe. Nei giorni scorsi è emerso l'interessamento delma in ...Come raccontato negli articoli precedenti (sia per quanto riguarda Carboni e Faticanti) la Ternana sta chiudendo le sue trattative per dare subito a Breda la squadra praticamente pronta e vivere con s ...Firenzeviola scrive sui social: "Quarto posto è da difendere col mercato. Un esterno da prendere prima dell'Arabia: Ngonge. Ma sarebbe stato giusto fosse già qui. Per la Champions la società ascolti ...