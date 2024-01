Mentre viene frustata per 74 volte perché senza hijab | Roya Heshmati canta per la libertà

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 8 gennaio 2024) In Iran l’attivista curda, 33 anni, è stata condannata per aver divulgato sui social una sua foto. La pena erano 74 frustate e un anno di prigione.è un’attivista che si batte contro l’uso del velo obbligatorio, ed è stata condannata per aver condiviso una sua fotol’, o il velo, scattata sul Keshavarz Boulevard a Teheran. A divulgare la notizia della sua condanna è stata l’ong Hengaw, con sede in Norvegia. Implementation of Inhumane Sentence: Kurdish ActivistSubjected to 74 Lashes in TehranHengaw has translated's article, shared on her Facebook page with the hashtag “Jin, Jiayn, Azadi”, into English, ...