Megan Markle assente alla riunione di “Suits” ai Golden Globes 2024 | la frecciata di Gina Torres | “Non abbiamo il suo numero”

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Risate, genitori e frecciatine hanno contraddistinto la cerimonia dei. Se sul palco i riflettori erano puntati quasi ed esclusivamente su Christopher Nolan, dietro le quinte si sono registrati momenti che difficilmente passeranno in sordina. I protagonisti della serie ““, immortalati con dei sorrisi velati, erano tutti presenti. Tutti, tranne una delle ospiti più attese, Meghan. Non mancano le frecciatine dei suoi colleghi però.domanda sul motivo legato all’assenza della Duchessa di Sussex,ha risposto: “Nonil suo”, ha detto a Variety. “Non ce l’, quindi… ci vedrà qui”, ha concluso. Accantonata la ‘parentesi’, sul red carpet è ...

