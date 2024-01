Mauricio Pochettino conferma l’infortunio del Chelsea per la grande partita di domani

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Breaking: L’allenatore delhato un nuovo infortunio per l’attaccante dei Blues Christopher Nkunku, che sarà escluso dalla semifinale di Coppa Carabao dicontro il Middlesbrough. Il nazionale francese ha saltato l’ultimadelcontro il Preston, ma sembrava che sarebbe stata solo un’assenza a breve termine per il giocatore. Sembra ancora chenon sia troppo preoccupato per quest’ultimo infortunio, ma Nkunku salterà ladimentre ilcerca di ottenere un vantaggio nell’andata della semifinale contro Boro. Vedi sotto per le citazioni disu Nkunku, come citato da ...