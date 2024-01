Matteo Concetti | morto suicida nel carcere di Ancona | aperta un’inchiesta in procura Ilaria Cucchi al sottosegretario Delmastro | «Non si sente in colpa?»

Leggi su open.online

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Ladiha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio sulla morte di, il 25enne originario del fermano, trovatoil 5 gennaio scorso nella cella deldi Montacuto, ad, dove era in isolamento. Il fascicolo contro ignoti è seguito dal pm Marco Pucilli, che ha anche disposto il sequestro della salma, dopo l’esposto presentato dalla madre del ragazzo ai carabinieri di Rieti, dove la donna vive. L’autopsia sul corpo del giovane sarà eseguita con ogni probabilità venerdì 12 gennaio dal medico legale Raffaele Giorgetti. «Mamma, mi devi portare fuori di qui. Non ce la faccio più. Devi chiamare, qua mi fanno fare la fine di Stefano». Sono queste le ultime parole di ...