Matteo Concetti morto suicida in carcere | la mamma | Era disperato | aveva bisogno di cure

Ora la famiglia diha già presentato denuncia ai carabinieri. Sarà la Procura a decidere come procedere per stabilire se questa morte si poteva evitare. Leggi Anche Rivolta nel carcere di ...era agitatissimo, ci ha raccontato che la mattina era stato picchiato da un agente mentre altri due lo tenevano fermi, che aveva paura di stare in quella cella da solo, al freddo, senza ...L'incontro con la mamma poche ore prima del suicidio - È la mattina del 5 gennaio. La donna lascia il carcere terrorizzata perché suo figlio, racconta al Corriere della sera, "malato psichiatrico e te ...La mamma di Matteo Concetti, il 25enne trovato morto nel carcere di Montacuto, ha sporto denuncia per istigazione al suicidio ...