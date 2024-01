Materazzi contro Bergonzi | «Su Juve Bologna eri in ferie?»

(Di lunedì 8 gennaio 2024) L’ex difensore dell’Inter, Marco, difende i nerazzurri dalle polemiche post Verona, andandoAttraverso il proprio account Instagram, Marcoprende le difese dell’Inter in merito alle polemiche dovute agli episodi arbitrali del match vintol’Hellas Verona, soprattutto sul contatto Bastoni-Duda che è stato definito dacome: «L’errore più grave da quando esiste il VAR». Matrix non ci sta e scaglial’ex arbitro, riproponendo il contatto tra Iling e Ndoye dintus-: «Visto che vi sentite tutti fenomeni, da oggi siete pregati di parlare tutte le domeniche! Grazie e Forza Inter sempre. Questo eri in?»

VEDIAMO INSIEME IL VIDEO PUBBLICATO DA MARCOSUI SUOI SOCIAL Visualizza questo post su ... quella successiva allo scudetto perso dai nerazzurrila Juventus e alla vittoria della Coppa ...ha detto che lei rispetto a lui non ha ancora allenato una formula uno come Mou.. o il ... lui lo sa ma spero non abbia fortunadi noi domenica ". Thiago Motta sulle doti speciali della ...Hanno fatto discutere non poco le dichiarazioni dell’ex arbitro Mauro Bergonzi in merito alla rete di Davide Frattesi convalidata all’Inter contro il Verona. Questa mattina, infatti, l’ex fischietto h ...Gilardino a Sky Sport dopo il pareggio del Genoa col Bologna è tornato a parlare dell’1-1 contro la Juve. GILARDINO – «Arriviamo dal pareggio con la Juve, la vittoria con il Sassuolo, il pareggio con ...