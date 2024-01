Maruggio | cinema gratis per i giovani residenti

Leggi su tarantinitime

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Itra i 16 e i 19 anni, compiuti entro il 31 dicembre 2023, potranno fino al 31 marzo 2024 andare almostrando semplicemente la propria carta di identità. Un’agevolazione importante che ha l’obiettivo di stimolare i ragazzi a vivere un’esperienza unica di intrattenimento e, allo stesso tempo, promuovere la culturatografica. L’iniziativa, che prevede un solo ingresso gratuito per i beneficiari, è il frutto di un accordo tra l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Alfredo Longo, in particolare dall’assessore alla Cultura e alle Politicheli Danilo Chiego, e il Multisala “Vittoria” di Sava. “Abbiamo deciso di promuovere questo progetto per cercare di stimolare i nostri ragazzi a vivere la magia e le emozioni insostituibili della sala. Il ...