Marisol porta “La notte vola” della Cuccarini in una gara e conquista il pubblico VIDEO

Anche su di lui si incendiano i commenti e il palco viene riempito dal talento di, che ... Matthew (team Pettinelli)'Me ne frego' di Achille Lauro. Malia (Zerbi) propone una sua ...La gara ballo, invece, ha visto trionfare in prima posizione Lucia seguita dae da Kumo. ...05, subito dopo la messa in onda di Uomini e donne, il dating show dei sentimenti chela firma ...La prima puntata dell’anno porta carbone un po’ per tutti, fatto salvo Mida che riceve il disco d’oro. Pettinelli è accusata di “inquinare la classifica”, mentre i ballerini professionisti chiedono lo ...Cosa è successo nella prima puntata domenicale di Amici di Maria De Filippi Scopriamo i momenti salienti della puntata di domenica 7 gennaio ...