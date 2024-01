Mario Sechi | quelli che dicevano Trump è finito

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 gennaio 2024). Evocarne il nome produce incubi e deliri, disperazione e gioia. Vinse la corsa alla Casa Bianca nel 2016 (dopo due mandati di Barack Obama, qualcosa vorrà pur dire, cari storici) seminando il lutto nell'establishment che festeggiava la vittoria di Hillary Clinton. La faccenda elettorale finì con una scena indimenticabile: il funerale di Philadelphia, Hillary in crisi di nervi che non fa il discorso e affida un balbettìo sul palco a John Podesta, l'aristo-finanza globale con il morale sotto i tacchi, le previsioni (completamente sbagliate, ma si perdona tutto) di Paul Krugman, il premio nobel per l'economia in servizio permanente effettivo sul New York Times, sull'imminente crollo di Wall Street (che poi conha polverizzato tutti i record), l'Homo Davos che per scorno tributò applausi a quel sincero democratico Xi Jinping (e questo bastò a ...