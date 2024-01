Marino | «Non ci si può aspettare che Samardzic trascini subito il Napoli Si deve inserire»

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Sembra quasi fatta da giorni per il passaggio didall’Udinese al. Per quanto riguarda l’accordo dei due club l’operazione è condotta in prima persona dal presidente De Laurentiis che è in continuo contatto con Pozzo, ancora ieri sera, dopo la sconfitta contro il Torino i due si sono sentiti per cercare di chiudere la trattativa. Trattativa che aveva avuto uno stop a causa del padre e agente del calciatore e la mancanza di accordo sui diritti d’immagine e le commissioni. Ora sembra che anche questi punti siano stati sistemati e che l’operazione sia in dirittura d’arrivo. Sul tema ha parlato a radio Kiss Kiss, Pierpaolo, ex d.g. die Udinese,suin prospettiva futura sarebbe un grandissimo colpo, conosco il padre ...

Boom di richieste ai medici di famiglia per Influenza e Covid -19. In questi giorni, nella provincia di Bergamo così come in tutta Italia, sono stati ... (bergamonews)

... come detto, entra a far parte dell'associazione come "Borgo ospite"; e di Sancome "Borgo ... limite massimo che i comuni devono avere per poter essere certificati dall'associazione, oltre a...Zamboni, presidente di Brenta Sicuro: 'Noi in vari momenti ci siamo dati da fare con le ...è un passo da poco.'Noi e i nostri 172 partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per ...SharkBay San Marino day2. Il 2024 di Euro Rounders e PkLive360 inizia alla Giochi del Titano dove continua il Main Event.