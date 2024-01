Margot Robbie e Natalie Portman star dei Golden Globe

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Life&People.it Il 2024 si apre nel segno dei, cerimonia di premiazione che anticipa la più celebre Notte Degli Oscar; poche le sorprese tra i vincitori, con “Oppenheimer” a dominare la scena offuscando il principale competitor “Barbie”. Affascinanti i look sfoggiati sul Red Carpet del Beverly Hilton Hotel, complici personalità come Cilian Murphy, Julia Garner,a catturare l’attenzione dei fotografi. Cinque statuette per “Oppenheimer” Come prevedibile, il lungometraggio di Christopher Nolan “Oppenheimer” è il film che ottiene più successo, conquistando cinque statuette, tutte di categorie principali. La pellicola vince sia il Premio come “miglior film” che quello per “migliore attore protagonista”, merito della straordinaria ...

