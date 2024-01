Margot Robbie ai Golden Globe è ancora una volta Barbie Sarà l' ultima?

(Di lunedì 8 gennaio 2024) L'attrice australiana non riescea uscire dal suo personaggio e anche sul red carpet dei, indossando uno scintillante abito rosa griffato Armani Privé, si presenta come la replica perfetta della bambola più famosa del mondo. Per la precisione in versione Superstar 1977

La serata ai Golden Globes 2024 non è stata memorabile per il film di Greta Gerwig, 'Barbie', che si è dovuta accontentante del riconoscimento per il miglior incasso al botteghino., sul palco insieme al cast, ha dedicato la statuetta a tutti coloro che 'si sono vestiti di rosa e sono andati nel posto migliore del mondo: il ...... a vincere sul red carpet è l'eleganza in stile Old Hollywood (vedi Jennifer Lopez e Amanda Seyfried ) con capelli sciolti ( Jennifer Lawrence e), wavy ( Taylor Swift ) o raccolti in ...Emma Stone ha strappato la vittoria a Margot Robbie ai Golden Globes 2024. Ora è in corsa per il suo secondo Oscar come migliore attrice protagonista. Da Martina Volonté - 8 Gennaio 2024 11:47 Il ...Ieri sera c’erano tutti, ma proprio tutti: da Timothée Chalamet (da solo sul red carpet, ma in sala con la nuova chiacchieratissima girlfriend Kylie Jenner) a Ryan Gosling, passando per Margot Robbie, ...