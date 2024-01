Mancini ricorda Vialli | «Voleva diventare presidente della Sampdoria»

(Di lunedì 8 gennaio 2024) L’ex allenatoreNazionale Robertoha voluto rilasciare qualche dichiarazione sul ricordo diad un anno dalla scomparsa All’evento “My name is Luca, Ballata per” al teatro Carlo Felice di Genova Robertoha cosìto l’ex attaccanteNazionale. Le parole tramite Sky Sport. LE PAROLE – «L’unica cosa che mi dispiace è che lui aveva un ultimo sogno:il. Mi dispiace che non sia riuscito a coronarlo».

Michah Richards , ex terzino del Manchester City , ha ricorda to al podcast The Rest is Football l'episodio della fine del rapporto tra l'ex... (calciomercato)

: mi spiace non sia diventato presidente della Samp . Il Governatore TotiGianluca Vialli. Tra gli ospiti Giuseppe Bergomi , Luca Marchegiani , Pep Guardiola in videcollegamento, ...Siovviamente al pubblico che le puntate vengono registrate con mesi in anticipo quindiè ... Spazio anche a Lorella Cuccarini, ai ragazzi de Il Volo, a Lorenzo Pellegrini e Gianluca...Roberto Mancini è intervenuto a margine dell'evento benefico "My name is Luca, ballata per Vialli" organizzato questa sera al teatro "Carlo Felice" di Genova ...Tutto esaurito al Teatro Carlo Felice dove sono intervenuti diversi protagonisti del mondo dello sport amici dell'ex attaccante ...