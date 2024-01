Manchester United | Ten Hag | “È più facile giocare in qualsiasi altra squadra rispetto a questa”

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Ten Hag, tecnico del, parla del mercato del club, sottolineando la sua preoccupazione per possibili futuri ingaggi, in quanto l’allenatore teme un mindset non vincente a seguito del periodo difficile: “Dipenderà dai giocatori e dalla fiducia che hanno nelle loro capacità, ma posso assicurarvi una cosa: la Premier League è difficile equi è difficile. È piùper quasi tutte le altre squadre al mondo che perperché la pressione è sempre molto alta. È una cosa che dovranno affrontare. Ma, se hai fiducia in te stesso, questo è sicuramente il miglior club in cui potresti trovarti e la sfida più grande che potresti affrontare“. SportFace.

Ten Hag , tecnico del, parla del mercato del club, sottolineando la sua preoccupazione per possibili futuri ingaggi, in quanto l'allenatore teme un mindset non vincente a seguito del periodo difficile: ' ...Le formazioni ufficiali di Wigan -, sfida valida per i trentaduesimi di finale della FA Cup 2023/2024. Debutto nella competizione per i Red Devils , che visto quanto male sta andando la stagione non possono ...Wigan Athletic - Manchester United: ecco le formazioni ufficiali della sfida del terzo turno di FA Cup 2023/24 in programma alle 21.15.Roma-Atalanta è una partita che ha destato l'interesse del Manchester United. Nel mirino, ovviamente, Giorgio Scalvini.