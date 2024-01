Manchester City | de Bruyne torna in campo tra gli applausi | Guardiola | “La gente lo ama”

(Di lunedì 8 gennaio 2024) La partita trae Huddersfield Town aveva probabilmente un verdetto ancora prima di iniziare. Al termine del primo tempo, la squadra della divisione inferiore era sotto di due reti, ma non sono stati i gol a fare infiammare il pubblico, quanto l’ingresso indi Kevin De. I cori che lo acclamavano da diversi minuti, si sono trasformati in una standing ovation a 57esimo, quando il belga èto ufficialmente indopo l’infortunio al ginocchio di quasi cinque mesi fa. Pep, al termine del match finito 5-0, ha dichiarato: “Kevin deve sapere quanto lalo ama. È incredibile. Kevin, finché non deciderà di partire o di ritirarsi, sarà per sempre uno dei giocatori più amati. Siamo davvero contenti per ...

