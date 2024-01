Mamma si getta dal balcone con la figlia MOIGE | “Inaccettabile lasciare sole le mamme Introdurre la figura dell’assistente materno-infantile”

(Di lunedì 8 gennaio 2024) In un tragico incidente avvenuto a Ravenna, una donna di 41 anni si è lanciata dal nono piano di un edificio con la sua bambina di 6 anni e il loro cane. La donna è attualmente ricoverata in gravi condizioni, mentre purtroppo la bambina e l'animale sono deceduti sul colpo. L'articolo .

, ti prego, non farlo '. Queste sono state le parole pronunciate dalla figlia della donna che questa mattina si è lanciata dal nono piano in un quartiere a Nord di Ravenna, trascinando con sé non ...🔊 Ascolta articolo - La figlia di sei anni è morta sul colpo, la donna è in gravi condizioni Una drammatica tragedia ha colpito Ravenna, dove una madre si è gettata dal nono piano con sua ...La donna di 41 anni precipitata da un'impalcatura di un palazzo a Ravenna si chiama Giulia Lavatura. La donna, arrestata per l'omicidio della figlia di 6 anni - portata con sé nel ..."Mamma non farlo": si getta dal nono piano con la figlia di 6 anni. Prima lo sfogo su Fb. Cosa ha scritto la donna prima del lancio nel vuoto.