Maltempo | scatta l’allerta gialla per rischio temporali | le regioni a rischio

(Di lunedì 8 gennaio 2024) L’irruzione di aria artica sull’Italia porterà da oggi un ulteriore calo delle temperature e potrà a tratti favorire qualche nevicata fino a quote piuttosto basse. Non si tratterà di un evento eccezionale bensì di qualcosa di assolutamente normale in un contesto che ha visto caldo anomalo sull’Italia fino a poco prima dell’Epifania. Il freddo interesserà soprattutto il Nord e leadriatiche, sarà più smorzato sulletirreniche e sulle Isole maggiori, dove è atteso un aumento termico tra mercoledì e giovedì. Tra venerdì e il weekend un nuovo impulso artico punterà l’Italia ma la sua traiettoria è ancora abbastanza controversa.Leggi anche: Meteo, ecco il vortice polare: arrivano neve eLeggi anche: Meteo, il ciclone dell’Epifania è arrivato: pioggia, neve e freddo polare Oggi...

Una nuova ondata di Maltempo è pronta a colpire l’Italia. Come riporta il sito de il meteo. it, già dalle prossime ore atteso Maltempo con piogge, ... (caffeinamagazine)

Come avevamo anticipato ieri (leggi qui) arriva il freddo, con temperature in picchiata e gelate diffuse. La prima irruzione artica della stagione è ... (thesocialpost)

ROMA - Continuano anche nella giornata di domani gli effetti della perturbazione presente sull'Italia che sta determinando una fase di spiccatocon precipitazioni diffuse su parte del Centro - Nord e del basso Tirreno, nevicate a quote medio - basse al Centro - Nord e ancora venti dai quadranti occidentali piuttosto sostenuti. Sulla ...Anche se in queste ore arriva il, la Sicilia sta vivendo l'inverno più drammatico della sua storia: non piove più. Gli ...così il piano di razionamento delle forniture idriche, definito ...La serata odierna si conferma perturbata sulla nostra Penisola a causa di una circolazione depressionaria innescata dall’affondo di una saccatura di origine polare marittima sul Mediterraneo centrale, ...La comunicazione di Rete Ferroviaria Italiana: “E’ prevista per le ore 12. Intanto è attivo un servizio di autobus per i collegamenti tra Faenza e Marradi” ...