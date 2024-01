Maltempo | prorogata di altre 12 ore l’allerta meteo in Campania

Dalle 20 di stasera è estesa l’allerta meteo in Campania , che resterà in vigore fino alle 20 di domani, mercoledì 8 novembre. È attualmente in ... (2anews)

In vigore una alle rta meteo Gialla per piogge e temporali diramata ieri dalla Protezione Civile della Regione Campania sulle zone 1 (Piana Campana, ... (247.libero)

La Protezione Civile della Campania ha prorogato l’avviso in vigore di allerta meteo di livello giallo per piogge e temporali fino alle 23 di ... (ildenaro)

La Protezione Civile della Regione Campania, 'in virtù delle valutazioni del Centro Funzionale e del permanere di precipitazioni, prevalentemente sulla fascia costiera', ha prorogato di ulteriori 12 ...La Protezione Civile della Regione Campania, in virtù delle valutazioni del Centro Funzionale e del permanere di precipitazioni, prevalentemente sulla fascia costiera, ha prorogato di ulteriori 12 ore ...La Protezione Civile della Regione Campania, in virtù delle valutazioni del Centro Funzionale e del permanere di precipitazioni, prevalentemente sulla fascia costiera, ha prorogato di ulteriori 12 ore ...CASERTA – La Protezione Civile della Regione Campania, in virtù delle valutazioni del Centro Funzionale e del permanere di precipitazioni, prevalentemente sulla fascia costiera, ha prorogato di ...