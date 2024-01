Malore a scuola | morto un bambino di 13 anni | si è accasciato sulle scale mentre andava in classe

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Tragedia in unamedia di Reggio Emilia. Undi 13questa mattina, 8 gennaio, in un istituto nel centro della città. Era appena suonata la campanella e l’alunno stava salendo leper dirigersi in, quando è stato colpito improvvisamente da une si èa terra. Il personale scolastico ha subito soccorso il 13enne ed ha allertato il 118. In poco tempo sono arrivati i medici e il personale sanitario con un’ambulanza e un’automedica. Hanno tentato a lungo di rianimarlo. Infine la corsa disperata all’ospedale Santa Maria Nuova dove ogni tentativo è stato vano ed è stato constatato il decesso. Leggi anche:nella notte, Mattia muore a 8. Disposta ...

Un alunno di 13 anni della scuola media Manzoni è morto questa mattina dopo essere stato colpito da un malore poco dopo l'ingresso nell'istituto. 'Immediatamente soccorso dal personale scolastico, formato alle pratiche di primo ...