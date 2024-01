Malfitano | “De Laurentiis sta mortificando la maglia e la passione di un’intera città”

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Napoli in crisi secondo: De, presidente, tecnico e giocatori sotto accusa. Una stagione fallimentare? Analisi approfondita. In una dichiarazione senza mezzi termini, Mimmo, noto giornalista sportivo e firma de ‘La Gazzetta dello Sport’, ha accusato il presidente del Napoli, Aurelio De, di “disonorare la” e ha etichettato la stagione attuale come un “fallimento”. Le sue parole sono giunte durante un’intervista a Radio Marte, in cuiha esposto la sua incredulità riguardo ai problemi che affliggono il club. Critiche senza riserveha manifestato la sua frustrazione riguardo alle critiche evitate nei confronti di presidente, allenatore e calciatori, sottolineando come la squadra, dalla sua prospettiva, ...

