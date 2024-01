Maculopatie | Ue autorizza primo trattamento da fare anche ogni 5 mesi

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Roma, 8 gen 2024 (Adnkronos Salute) - La Commissione europeato l'immissione in commercio di aflibercept 8 mg (114,3 mg/ml soluzione iniettabile) per ildi due importanti patologie retiniche: la degenerazione maculare neovascolare (essudativa) legata all'età (nAmd) e la riduzione della visione causata dall'edema maculare diabetico (Dme). Il farmaco è approvato per la somministrazione a intervalli diprolungati fino a 4, dopo 3 dosi mensili iniziali sia nella nAmd, sia nel Dme (patologia dove oggi le dosi mensili iniziali sono 5). Inoltre - spiega una nota diffusa da Bayer - nei pazienti con risultati visivi stabili, possono essere presi in considerazione intervalli difino a 5. Per questo è l'unico...