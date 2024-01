Macron costretto a cambiare | il rimpasto si farà Vacilla anche la premier Borne

Secondo, i quotidiani francesi, però,stava temporeggiando sulla dipartita della premier. Il Capo dell'Eliseo era infatti molto indeciso su chi avesse dovuto sostituire Borne, pressato anche ......dall'invasione russa in Ucraina hai governi a rivedere i propri piani. Tra i favorevoli al nucleare, invece, è la Francia a fare la parte del leone. Il paese guidato da Emmanuel...L'unico modo per farlo è cambiare qualcosa all'interno dell'esecutivo. Da giorni si rincorrono le voci che il presidente francese Emmanuel Macron abbia intenzione di modificare la squadra di governo ...Situazione delicata per il governo in Francia, visto che il Presidente della Repubblica Emmanuel Macron sta meditando l’ipotesi di un rimpasto. Ipotesi rimpasto di governo in Francia: la situazione No ...