Lutto nel mondo del cinema | si spegne la stella di “Tron” e “Palla da golf”

Trong>Lutto

Trong>mondo

Trong>cinema

Trong>cinema

Leggi su dayitalianews

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Pubblicato il 8 Gennaio, 2024Trong> nelTrong> delTrong>: si è spenta a 69 anni per cause naturali Cindy Morgan nella sua casa di Lake Worth Beach in Florida lo scorso 30 dicembre, ma la notizia è stata diffusa solo da poco ed è stata confermata dallo sceriffo della contea di Palm Beach a fonti autorevoli come Variety e The Hollywood Reporter. I film di successo di Cindy Morgan Cindy Morgan è stato un personaggio noto dello spettacolo e delTrong> e ha legato il suo volto a due film diventati dei veri cult: “da” e “”. In “da”, film commedia del 1980, l’attrice ha ...