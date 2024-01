Lutto nel mondo del Calcio | si è spenta la leggenda Franz Beckenbauer

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 8 gennaio 2024) A renderlo noto la famiglianeldel. È venuto a mancare: ilrio calciatore tedesco è morto ieri, come ha comunicato oggi la famiglia all’agenzia tedesca Dpa. Uno dei difensori più forti di sempre aveva 78 anni. Stando a quanto reso noto da diverse fonti era malato da diverso tempo e negli ultimi giorni le sue condizioni si erano aggravate.è stato due volte campione del, di cui una, nel 1990 da commissario tecnico. Ha vinto per due volte il Pallone d’Oro (nel 1972 e nel 1976). Leggi anche:, preoccupa lo stato di salute di Lavezzi: torna in Argentina L'articolo proviene da 361 Magazine.