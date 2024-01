Lutto nel mondo del calcio | a 78 anni ci lascia Franz Beckenbauer

mondo del calcio: è morto a 78 anni l'ex giocatore tedesco ed ex allenatore Franz Beckenbauer, considerato come il miglior difensore di tutti i tempi. La famiglia ha comunicato oggi il ...Bicampione del mondo, come capitano1974 e come Bundestrainer a Italia '90, è stato il fautore del Mondiale 2006 in Germania che ha permesso all'intero movimento calcistico di rinascere con stadi ...Franz Beckenbauer se n’è andato nell’anno del suo compleanno numero 78: era nato a Monaco di Baviera l’11 settembre del 1945, quando la Seconda Guerra mondiale era ...Il mondo del calcio è in lutto. Si è spento all'età di 78 anni Franz Beckenbauer ... Qualche anno fa ha subito due interventi al cuore e un impianto all’anca e nel 2019 ha rivelato alla rivista Bunte ...