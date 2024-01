Lutto a Giugliano | muore storica commerciante | addio ad Anna Cecere

(Di lunedì 8 gennaio 2024) È mortadi. Insieme al marito, Raffaele Olimpio, ha gestito per anni un negozio di bombole in piazza San Nicola. L’attività commerciale era molto nota in città. Luogo di incontro e di ritrovo per tanti giuglianesi, che spesso si fermavano L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

È un triste risveglio per la città di Giugliano . Giovanni Ciccarelli, 52 anni, è morto stroncato da un infarto mentre si trovava in Sicilia. Lutto ... (teleclubitalia)

Si chiamava Salvatore Renzimucco il 32enne di Giugliano morto in queste ore. Sono ore di cordoglio sui social per il giovane prematuramente ... (teleclubitalia)

a San Gennaro Vesuviano per la morte di Antonio, noto esponente della protezione civile locale. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa sui social. 'Ieri è venuto a mancare ...per la prematura e improvvisa scomparsa di Armando Moraca. Armando, 48 anni, era di, in particolare di Casacelle dove tutti lo piangono. Armando lascia la moglie Simona e ...Gricignano (Caserta) - Lutto nell'ambiente politico a Gricignano per la scomparsa di Nicola Lucariello, infermiere ed ex assessore e consigliere comunale ...Lutto a San Gennaro Vesuviano per la morte di Antonio Giugliano, noto esponente della protezione civile locale. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa sui social.