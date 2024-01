Leggi su informazioneoggi

(Di lunedì 8 gennaio 2024)degli Studi dida assumere come amministrativi conpieno e. Vi segnaliamo un’opportunità lavorativa da non perdere promossa daldi. Le selezioni prevedono l’assunzione di 30 candidati che saranno utilizzati per supportare procedure contabili e di acquisto gestite dalle Strutture dell’Ateneo. Come diventare assistenti amministrativi al(Informazioneoggi.it)Iindi un’occupazione devono valutare la proposta deldi. Il ruolo da coprire è quello di amministrativi contabili, categoria C posizione economica C1. La risorsa ...