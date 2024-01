Lunga vita al pub inglese

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 8 gennaio 2024) L’allarme è ricorrente e ormai anche un po’ datato. In Italia almeno dal 2018 si citano rapporti di associazioni che danno i classici e intramontabili pub inglesi sull’orlo dell’estinzione o quasi. Crisi dei consumi, cambiamenti nelle abitudini, prevalere dei bar, consumo di alcolici a casa, sono tra le tante cause citate. L’ultimo, rilanciato nei giorni scorsi da Sky News, è più perentorio e cita dati precisi: in Inghilterra e in Galles i pub stanno “svanendo” al ritmo di più di due al giorno, soprattutto quelli cosiddetti di quartiere. Con un picco nell’ultima parte dell’anno, cinquanta per cento in più rispetto ai primi tre mesi del 2023. L’allerta è, anche, un’occasione per rivendicare agevolazioni e sgravi fiscali in scadenza, ma la conclusione, malgrado i 383 locali persi quest’anno e i 386 scomparsi nel 2022, non è pessimista. Foto di Ben Black su UnsplashI pub sono ...