Luis Alberto tornato in gruppo | tra 11 giorni c’è l’Inter – Sky

Leggi su inter-news

(Di lunedì 8 gennaio 2024)sta recuperando dall’infortunio rimediato contro l’Empoli, una lesione di basso/medio grado all’adduttore della coscia sinistra. Da Sky Sport ci sono notizie sullo spagnolo, tra 11c’è Inter-Lazio. RIENTRO –corre contro il tempo per esserci in vista dei quarti di finale di Coppa Italia di mercoledì 10 gennaio contro la Roma. La lesione di basso/medio grado all’adduttore della coscia sinistra sembra quasi superata, oggi lo spagnolo si è allenato per la prima volta in. Questo vuol dire che molto probabilmente il centrocampista numero 10 ci sarà anche conin occasione delle semifinali di Supercoppa Italiana, che si giocheranno in Arabia Saudita il 19 gennaio. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente ...