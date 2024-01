“Lui è il mio fidanzato” Coming out del cantante italiano | lo presenta così

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 8 gennaio 2024)out per il celebre. Il suo nome e la sua voce hanno fatto breccia nel cuore del pubblicograzie alla partecipazione al talent show di Maria De Filippi, Amici, e più precisamente nel corso della quindicesima edizione del programma in onda nel lontano 2016. La sua carriera da quel momento ha spiccato il volo, conducendolo direttamente sul palcoscenico del Festival di Sanremo nel 2017. Sergio Sylvestre faout. Sempre molto discreto e riservato in merito alla propria vita privata, per Sergio mostrare se stesso al pubblico al di là della sfera professionale non è mai stato facile e scontato. Ma in questo caso ha pensato di rompere il silenzio e rivelare a tutti il nome del suo grande amore. Leggi anche: “Devi chiedere subito scusa”. Caos ad Amici 23, furiosa lite tra i due volti top: ...