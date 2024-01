Lucca | ricercato da un anno per furti e rapine | arrestato mentre passava le feste in famiglia

- Colpo grosso della Questura diche ha arrestato un latitantedalla primavera dello scorso anno per furti e rapine compiuti sul territorio lucchese. L'uomo, un italiano di 49 anni, era destinatario di un mandato di ...... Dmitry Shtodin, ed Eliseo Bertolasi , ex parà della Folgoredal governo ucraino e sotto ... La conferenza diinvece, la conferenza "Verso un nuovo mondo multipolare" è stata ...Era ricercato in seguito ad una condanna a quattro anni e si era nascosto in Spagna. Ora è stato arrestato a Lucca dove era tornato a fine anno per incontrare la famiglia. Un 49enne, destinatario di u ...La Polizia di Stato di Lucca ha arrestato un ricercato dalla primavera dello scorso anno per furti e rapine perpetrati nel territorio Lucchese ...