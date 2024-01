Luca Magliano | guest designer Pitti Uomo dell’edizione 2024

(Di lunedì 8 gennaio 2024)Immagine105, la manifestazione fiorentina dedicata alla moda maschile, in programma dal 9 al 12 gennaio, avrà comel’emiliano, già vincitore a giugno del Premio Karl Lagerfeld, all’interno del prestigioso Lvmh Prize.ritratto,classe 1987,nel 2016 ha fondato a Bologna, il marchio che porta il suo cognome, dando forma alla sua personale visione dell’abbigliamento maschile. Scopriamo chi è, dagli studi artistici con specializzazione in design, all’amore per la letteratura e la poesia, da Mario Soldati e Pier Paolo Pasolini.è ...

Gli stilisti protagonisti a Pitti Uomo Tra gli eventi speciali, giovane designer bolognese, classe 1987 (ha debuttato proprio a Pitti nel 2018) con la sfilata al Nelson Mandela Forum, ...... Milano Moda Uomo Primavera - Estate 2024, i look più belli da 'rubare' a lui Le sfilate di Pitti Uomo 105 Due sfilate in calendario, che vedono protagonisti i guest designer) ...Ottocentotrentadue brand di cui il 46 per cento, stranieri. Saranno quelli che si potranno ammirare da martedì a venerdì alla Fortezza da Basso per la 105° edizione di Pitti Uomo. Una edizione dove il ...Giovane e sperimentale ma sempre Pitti Uomo, nel solco della tradizione ma con tante novità. L’edizione numero 105 della più importante manifestazione internazionale della moda maschile invade Firenze ...