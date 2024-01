Lotteria Italia | cosa succede se il premio non viene riscosso? La risposta è inquietante

Leggi su informazioneoggi

(Di lunedì 8 gennaio 2024) I premi dellapossono essere anche molto allettanti, ma c’è chi talvolta si dimentica di ritirarli. Le conseguenze. Quello con laè un appuntamento fisso per moltissimini che, dopo aver comprato uno o più biglietti, ambiscono a vincere uno dei sostanziosi premi finali. Il maggiore quest’anno prevede l’assegnazione di ben 5 milioni di euro, ovvero una cifra in grado di far cambiare vita al fortunato vincitore., che fine fanno i premi non riscossi? (Informazione Oggi)Potrebbe sembrare strano ma talvolta i vari premi assegnati dalla, che finora ha previsto anche estrazioni periodiche ed anteriori a quella più importante del 6 gennaio, non vengono riscossi. Ovvero: chi ...