Lotteria Italia 2024 | tutti i biglietti vincenti | l’elenco

Leggi su zon

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Come di consueto, durante la trasmissione “Affari Tuoi”, Amadeus ha comunicato nella puntata del 6 gennaioi vincitori dei premi di prima, seconda e terza categoria della. Di seguitocondi prima categoria Quest’anno è stato vinto a Milano il primo premio dellada 5 milioni di euro della. Il secondo premio da 2,5 milioni di euro invece è stato venduto presso l’area Campagna Nord a Campagna, provincia di Salerno. Si torna in Lombardia per il terzo premio da 2 milioni, vinto ad Albuzzano in provincia di Pavia. Il quarto premio, per ...